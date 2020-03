News

Jeśli wciąż nie przestajecie się zachwycać odnowioną wersją klasycznego survival horroru Resident Evil 3, to mamy coś, co Was zainteresuje. Redakcja serwisu GameSpot opublikowała w sieci obszerny materiał wideo z rozgrywki, na którym nie znajdziecie żadnych spojlerów związanych z linią fabularną tytułu. Na załączonym do wiadomości materiale możecie wyczuć ciężką atmosferę, podziwiać nowy wizerunek Jill i zobaczyć rozmaite wytwory Umbrella Corporation. Warto wspomnieć, że zgodnie z zapowiedziami twórców Resident Evil 3 Remake nie zaoferuje nam kilku różnych zakończeń, a gra będzie pozbawiona trybu Mercenaries. Capcom poszedł na szereg kompromisów, by zaprezentować nam nowe spojrzenie na wydane w 1999 roku Nemesis, a całość przeszła solidną metamorfozę.



Resident Evil 3 Remake zadebiutuje 3 kwietnia na PC, PlayStation 4 i Xbox One wraz z darmowym modułem sieciowym Resident Evil Resistance. Ten pozwoli nam na zabawę w asymetrycznym module sieciowym z udziałem doskonale znanych z uniwersum bohaterów, aczkolwiek przedstawione tam wydarzenia nie wejdą do kanonu marki.

Pozostaje mieć nadzieję, że odnowiona wersja Resident Evil 3 będzie tak dobra, jak wydany w minionym roku remake dwójki. Do debiutu niespełna miesiąc, czekamy z niecierpliwością.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=155&v=9Qpq2-1sQHU&feature=emb_title

