Kolejna porcja zapisu rozgrywki dla fanów klasycznych gier RPG. W sieci pojawiło się półgodzinne nagranie z wczesnej wersji najnowszego cRPG od studia Owlcat Games – Pathfinder: Wrath of the Righteous – które uchwycono podczas niedawnego konwentu PAX East 2020 w Bostonie. Już na pierwszy rzut oka widać, że produkcja jest jeszcze daleka od finalnych szlifów, ale całość z pewnością trafi w gusta miłośników gatunku.



Na załączonym do wiadomości materiale zobaczycie fragment krucjaty przeciwko demonom, a autorzy nagrania wycięli dostępne w Pathfinder: Wrath of the Righteous dialogi, by nie karmić Was spojlerami fabularnymi. Wygląda na to, że ekipa z Owlcat Games zmierza w dobrym kierunku, ale z ocenami lepiej powstrzymać się do premiery gry zaplanowanej na 2021 rok.



Tym bardziej że wczoraj na forum reddit studio Owlcat przeprowadziło sesję AMA z fanami, podczas której dowiedzieliśmy się, że szereg materiałów widocznych na załączonym poniżej materiale (m.in. interfejs), to tylko zawartość zastępcza, którą na szybko przeniesiono żywcem z Pathfinder: Kingmaker, by zdążyć z prezentacją gry. Jednocześnie ujawniono, że gra ma otrzymać wsparcie dla fanowskich modyfikacji, ale twórcy jeszcze nie ustalili zakresu wsparcia i platformy dla dystrybucji modów. Cały zapis sesji znajdziecie pod tym adresem.



Tymczasem do 11 marca wciąż możecie wesprzeć trwającą na Kickstarterze zbiórkę na produkcję tytułu. Pathfinder: Wrath of the Righteous zebrało już przeszło 1,5 miliona dolarów, pięciokrotnie przebijając zakładany przez twórców cel. Tytuł zmierza na razie wyłącznie na PC.

https://www.youtube.com/watch?v=qORVHGkEn58&feature=emb_title

