News

LM ,

Jeśli na bieżąco śledziliście kolejne materiały promujące grę Wiedźmin 3: Dziki Gon, to z pewnością kojarzycie zwiastun produkcji skupiający się na samym Gonie, który wyemitowano przy okazji programu VGX. Hit studia CD Projekt RED na tym etapie prezentował jeszcze znacznie mroczniejszą i ubraną w nieco chłodniejsze barwy oprawę wizualną, a także nieco inny projekt oświetlenia. Całość wydawała się doskonale korespondować z charakterem świata, nad którym wisi groźba Dzikiego Gonu. Ostatecznie twórcy nieco zmienili kierunek i na premierę Wiedźmin 3 pojawił się już w znacznie cieplejszych barwach, a całość zyskała znacznie łagodniejszy klimat. Jednak jeśli kiedykolwiek zatęskniliście do tamtej wizji Wiedźmina, to teraz możecie ją urzeczywistnić.



Modder znany jako crashman1390 postanowił przeprojektować oświetlenie w grze, tak by zabrać jej sporo z oryginalnego kolorytu, jednocześnie zanurzając wirtualny świat w objęciach mroku. Wszystko z myślą o odtworzeniu wrażenia, które towarzyszyło nam podczas prezentacji gry na wspomnianym VGX 2013. Efektów jego prac możecie doświadczać w modyfikacji VGX Lighting Mod, który trafił już na serwery NexusMods. Na tę chwilę mod kompatybilny jest wyłącznie z terenem Velen i Novigradu, ale z czasem ma objąć wszystkie skrawki wiedźmińskiego świata, z Toussaint włącznie.



Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię.

gallery:13701

https://www.youtube.com/watch?v=MqQ3LeBgGDM

https://www.youtube.com/watch?time_continue=331&v=65uwLb-403g&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl