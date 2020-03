Metamorfoza Jill w Resident Evil 3. "Staraliśmy się stworzyć wiarygodną atmosferę"

News

pepsi ,

Postać Jill Valentine w nowej wersji Resident Evil 3 nie tylko została dopasowana do współczesnych standardów pod względem wizualnym i fizycznym. Bohaterka została zaprojektowana od nowa, a przyczyny dokonania tak gruntownych zmian przedstawił na łamach magazynu Edge producent Peter Fabiano.

- Kiedy zajęliśmy się Jill… Jeśli spojrzeć na oryginał, potrzebowaliśmy, by się wyróżniała. W przypadku tej gry wszystko jest jednak na poziomie fotorealizmu; tym razem mamy do czynienia z bardziej wiarygodną atmosferą, którą usiłowaliśmy stworzyć. Chcemy, by Jill wpisywała się w to, a jednocześnie pozostała wierna jej oryginalnej osobowości oraz esencji. Tak właśnie podeszliśmy do kwestii nowej Jill – stwierdził.

Porównanie oryginału z nową wersją Resident Evil 3 w formie wideo możecie od wczoraj oglądać i na naszych łamach. O tym, czy nowa Jill podejdzie graczom, przekonamy się już niebawem – premierę gry na PC, PS4 i XOne Capcom wyznaczył bowiem na 3 kwietnia.

Oferta gier w sklepie sferis.pl