The Division 2: Warlords of New York wprawdzie zadebiutowało dzień wcześniej, tyle że błędów nie zabrakło

Warlords of New York, najnowszy dodatek do gry The Division 2, pierwotnie miał zadebiutować dzisiaj, czyli 3 marca 2020 roku. Tak było mówione od początku – ba, oficjalny profil produkcji na Twitterze wciąż podaje tę datę, jednak z jakiegoś powodu pecetowcy mogli ruszyć do walki o Nowy Jork już wczoraj. To była niewątpliwie bardzo dobra wiadomość dla fanów, którzy z niecierpliwością wyczekiwali dnia debiutu, jednak ostatecznie nie zabrakło również problemów – w tym przypadku licznych błędów. Krótko po tym, gdy aktualizacja pojawiła się na serwerach, coraz więcej użytkowników zgłaszało coraz to poważniejsze komplikacje techniczne. Niektórzy na przykład nie mogli wejść w interakcję z niektórymi postaciami niezależnymi, inni napotkali problemy z ECHO. Później na forum pojawił się oficjalny komunikat od Ubisoftu, w którym deweloperzy przyznali, że ostatni problem jest dla nich nowością. Zaznaczono, iż zespół intensywnie pracuje nad naprawieniem i wyeliminowaniem wszelkich błędów.

Jeśli zaś chodzi o sam dodatek, mogliście już o nim poczytać w naszej osobnej wiadomości, ale na wszelki wypadek przypomnijmy – Warlords of New York (Władcy Nowego Jorku) wprowadziło zupełnie nowy scenariusz oraz lokację, oferując też między innymi sporo poprawek w kwestii rozwoju postaci. Przeniesiemy się do tytułowego Nowego Jorku, gdzie zmierzymy się z Aaronem Keenerem, byłym agentem Dywizji, który zdecydował się porzucić swoje dotychczasowe ideały i przejąć całkowitą kontrolę nad jedną z dzielnic miasta, Dolnym Manhattanem. Do eksploracji twórcy oddadzą nam łącznie cztery dzielnice: Centrum Administracyjne, Battery Park, Dzielnicę Finansową oraz okolice Two Bridges, gdzie aż roi się od znanych, ale i całkowicie nowych zagrożeń. Dodatkowo podniesiono maksymalny poziom doświadczenia do czterdziestego. Oficjalną stronę dodatku znajdziecie pod tym adresem. Tom Clancy’s The Division 2 zadebiutowało 15 marca 2019 roku na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.