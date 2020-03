News

LM ,

Dobre wieści dla fanów zapoczątkowanego jeszcze w latach 80. XX wieku cyklu gier wyścigowych Test Drive. Wszystko wskazuje, że w drodze jest kolejna odsłona Test Drive Unlimited. Taką informacją podzielił się z redakcją serwisu GamesBeat szef działu wydawniczego firmy Nacon, Benoit Clerc. Podczas wywiadu zdradził, że znane przede wszystkim z serii WRC studio Kylotonn pracuje obecnie nad najambitniejszym projektem w swojej historii, którym jest nowe Test Drive Unlimited.



Nawet jeśli seria ma na karku już ponad 30 lat, to jej zupełnie nowym otwarciem było wydane w 2007 roku Test Drive Unlimited, które wprowadzało szereg nowych elementów i możliwość sieciowej zabawy w otwartym świecie. Sukcesu gry nie udźwignęło w 2011 roku Eden Games z Test Drive Unlimited 2, a cykl na długo trafił na ławkę rezerwowych. Z niej zabrało go Bigben Interactive, czyli dzisiejsze Nacon, które zamierza dać jej kolejną szansę. Trzymamy kciuki.



Co ciekawe, już kilka miesięcy temu rzekomy deweloper Ubisoftu publikował na reddit przecieki związane z Test Drive Unlimited 3. Według ujawnionych przez niego informacji pracować nad grą miał właśnie Kylotonn, a tytuł ukaże się przed końcem tego roku na PC i konsolach. Akcja Test Drive Unlimited 3 ma przenieść nas do RPA, a w porównaniu do poprzednich odsłon gracze otrzymają mnóstwo nowinek. Oczywiście do czasu oficjalnej zapowiedzi, ostatni akapit to jedynie pogłoski.



