Oficjalne forum League of Legends już niedługo zostanie zamknięte

News

Maria Wawrzyniak ,

Riot Games poinformowało o zamknięciu oficjalnego forum League of Legends – stanie się to już niedługo, bo 16 marca bieżącego roku.

Dwa dni temu na oficjalnym forum gry League of Legends pojawiło się ogłoszenie jednego z pracowników firmy Riot Games, w którym poinformowano, że wspomniane forum zostanie całkowicie zamknięte 16 marca bieżącego roku. Podkreślono oczywiście, że nie była to najłatwiejsza na świecie decyzja – forum od dawna było bardzo ważnym miejscem, zarówno dla graczy, jak i samych deweloperów. To właśnie tam użytkownicy mogli z łatwością komunikować się z innymi, zadawać pytania i kontaktować z pracownikami Riot Games. Jak jednak dowiadujemy się z wiadomości, popularność tej platformy znacznie spadła. Zarówno gracze, jak i twórcy zdążyli przenieść większość dyskusji na inne platformy, takie jak Reddit czy Discord, przez co forum było coraz rzadziej odwiedzane.

Począwszy od 9 marca, forum będzie dostępne wyłącznie w trybie do odczytu. Nieco później, czyli 16 marca zostanie ono wyłączone całkowicie. Tym samym wszelkie wątki czy pliki zostaną usunięte – społeczność jednak postanowiła zapisać przynajmniej część rzeczy, nim znikną na zawsze. Na koniec zachęcono do korzystania z portali społecznościowych, w tym właśnie do Discorda oraz Reddita. Co ciekawe, forum League of Legends nie jest jedynym miejscem, które zostanie zamknięte w tym roku – wcześniej, a dokładniej 27 lutego bieżącego roku to samo stało się z oficjalnym forum PlayStation.

