Apple przeznaczy od 310 do 500 milionów dolarów na odszkodowania w związku ze spowalnianiem starych iPhone'ów

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis Variety, firma Apple zgodziła się zapłacić do 500 milionów dolarów po zawarciu ugody w procesie nawiązującym do oskarżeń o spowalnianie starszych iPhone’ów – dokument na ten moment czeka na akceptację sędziego. Zarówno obecni, jak i byli użytkownicy (niestety, tylko ze Stanów Zjednoczonych) smartfonów z linii 6 oraz 7 otrzymają do 25 dolarów (maksymalnie około 96 złotych). Jeśli zaś chodzi o strony, które zostały wymienione z imienia oraz nazwiska w pozwach otrzymają w ramach rekompensaty znacznie większe sumy – od 1,5 tysiąca do nawet 3,5 tysięcy dolarów, aczkolwiek dokładna wysokość odszkodowania będzie zależała od liczby osób, które ostatecznie się po to odszkodowanie zgłoszą. Jedno jest pewne: Apple musi łącznie przeznaczyć na odszkodowania co najmniej 310 milionów, a maksymalnie 500, z czego aż 93 miliony trafią do prawników. W ten sposób firma chce zakończyć również wszystkie inne procesy w tej sprawie.

Gwoli przypomnienia – chodzi o to, że posiadacze konkretnych modeli iPhone’ów po zaktualizowaniu swojego urządzenia nieświadomie spowodowali zarazem ich spowolnienie i tym samym uniemożliwienie przywrócenia poprzedniej wersji systemu iOS. Wielu użytkowników zostało w ten sposób zmuszonych do nabycia zupełnie nowej baterii, aby nie musieć kupować nowego telefonu (choć zdarzały się również takie przypadki). Firma przyznała, że od samego początku miała świadomość wystąpienia ewentualnych kontrowersji, jednak Tim Cook, aktualny prezes Apple, zapewniał, iż aktualizacja systemu została wprowadzona wyłącznie w dobrych celach – wszystkie działania firmy miały bowiem za zadanie wydłużyć żywotność baterii starszych smartfonów.

