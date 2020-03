News

Wygląda na to, że do eksploracji kosmosu w Star Citizen nie wystarczy nam już tylko grubo wypchany portfel, z którego pomocą sfinansujemy międzygalaktyczne wojaże. Okazuje się, że odpowiedzialne za rozwój projektu Cloud Imperium Games postanowiło nieco namieszać w sielskim przemierzaniu gwiazd. W najnowszym materiale poświęconym grze twórcy zaprezentowali mechaniki typowe dla gier survivalowych jak kontrolowanie głodu, pragnienia czy temperatury ciała.



W zależności od temperatury panującej na określonej planecie będziemy musieli nie tylko odpowiednio się ubrać, ale też przygotować zapasy na czas eksploracji. Rozmaite artykuły spożywcze pozwolą nam kontrolować głód naszego awatara, jednocześnie oferując rozmaite premie dla poszczególnych statystyk. Mowa tu np. o dodatkowej regeneracji paska kondycji po spożyciu węglowodanów itd. Jak wspomniałem, duże znaczenie będzie miał także kombinezon, a jeśli nie dopilnujemy któregoś z czynników, to w pierwszej kolejności zobaczymy charakterystyczne zmiany na ekranie, a przy dużym zaniedbaniu nasza postać zginie. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał.



Co równie ciekawe, tylko w czasie dzielącym nas od niedawnej wiadomości poświęconej modułowi Squadron 42, na konto zbiórki Star Citizen spłynęło niespełna 4 miliony dolarów. W chwili pisania wiadomości Cloud Imperium zebrało już łącznie 271,197,524 dolarów.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=Mgj_c59kRUE&feature=emb_title

