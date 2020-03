Nowy mityczny Pokemon trafił do Pokemon Sword/Shield

News

Twórcy Pokemon Sword i Pokemon Shield obiecali, że będą regularnie dostarczać graczom nową zawartość i teoretycznie obietnicy dotrzymują. Problem polega na tym, że nie wszystkim podoba się Zarude, czyli nowy mityczny Pokemon, który pojawił się we wspomnianych produkcjach. Stwór wygląda jak połączenie wilkołaka z małpą, jest dość buntowniczy. Typ cienisto-trawiasty, umiejętności Leaf Shield. Na ten moment nie wiadomo jednak, w jaki sposób (oraz gdzie) dokładnie możemy go zdobyć – w zapowiedzi Zarude, którą możecie obejrzeć poniżej, na końcu pojawił się komunikat, że więcej szczegółów mamy poznać wkrótce.

https://youtu.be/eiHKsWI2WsQ

Przypomnijmy, że gry Pokemon Sword oraz Pokemon Shield zadebiutowały 15 listopada ubiegłego roku wyłącznie na konsolach Nintendo Switch. Na początku bieżącego roku zapowiedziano dodatki do obu tytułów, którymi są odpowiednio The Isle of Armor i The Crown Tundra. Pierwszy dodatek ukaże się w czerwcu, drugi jesienią bieżącego roku. W obu rozszerzeniach powrócą Pokemony znane z poprzednich odsłon. Niektóre otrzymają formy Gigantamax. Spotkamy także nowe postacie oraz rywali – w przypadku wersji Sword będzie to Klara, specjalistka od trujących Pokemonów, zaś w przypadku Shield Avera, mistrzyni Pokemonów psychicznych. Oprócz tego pojawią się nowe legendarne stworki i nauczyciele ruchów. Nie zabraknie również nowych elementów kosmetycznych.

