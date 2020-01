Zapowiedziano The Isle of Armor i The Crown Tundra, czyli pierwsze dodatki do Pokemon Sword & Shield

News

Maria Wawrzyniak ,

Za nami kolejne Pokemon Direct, podczas którego zapowiedziano kilka interesujących nowości związanych z kultowym uniwersum. Jedną z nich jest remake kultowego Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team (wersja Blue oraz Red), czyli gry, która pierwotnie zadebiutowała w 2005 roku na Game Boy Advance i Nintendo DS – o tym możecie poczytać w osobnej wiadomości pod tym adresem. To jednak nie wszystko.

Drugą nowością, a właściwie nowościami są dodatki do gier Pokemon Sword oraz Pokemon Shield. Odpowiednio The Isle of Armor i The Crown Tundra zakupimy jako jeden zestaw funkcjonujący pod nazwą Expansion Pass w cenie 30 dolarów, czyli około 120 złotych. Pierwszy dodatek ukaże się w czerwcu, drugi jesienią bieżącego roku. W obu rozszerzeniach powrócą Pokemony znane z poprzednich odsłon. Niektóre otrzymają formy Gigantamax. Spotkamy także nowe postacie oraz rywali – w przypadku wersji Sword będzie to Klara, specjalistka od trujących Pokemonów, zaś w przypadku Shield Avera, mistrzyni Pokemonów psychicznych. Oprócz tego pojawią się nowe legendarne stworki i nauczyciele ruchów. Nie zabraknie również nowych elementów kosmetycznych.

https://www.youtube.com/watch?v=bRUWgM31BRQ

