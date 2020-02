Outriders od polskiego studia People Can Fly na nowym materiale prezentującym świat gry

News

Maria Wawrzyniak ,

Zwiastun planety Enoch, czyli świata, do którego przeniesie nas Outriders, najnowsza produkcja polskiego zespołu People Can Fly, pochodzi prosto z PAX East.

W sieci pojawił się nowy materiał z Outriders, czyli najnowszej produkcji polskiego studia People Can Fly. Jest to zwiastun, a dokładniej prezentacja świata przedstawionego, czyli w tym przypadku planety Enoch. Twórcy zdecydowali się na dość prostą formułę, dlatego po włączeniu nagrania ujrzymy parę niezwykle urodziwych (jak i niepokojących) kadrów z różnymi środowiskami – i choć z początku jest naprawdę ładnie, tak na kolejnych kadrach możemy już nieco wyczuć rosnące napięcie, bowiem Enoch, choć niezwykle ciekawe miejsce, tak wciąż jest to teren, gdzie doszło do uwolnienia potężnej Anomalii. Mamy więc do czynienia z dziwacznymi roślinami, istotami i innymi rzeczami. Wszystko jednak wciąż prezentuje się znakomicie – zresztą, zobaczcie sami.

https://youtu.be/38lXJSt3DtM

Przypomnijmy jeszcze, że Outriders to trzecioosobowa strzelanka z elementami RPG osadzona w realiach science fiction. Prócz debiutu na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One, produkcja pojawi się także na sprzęcie nowej generacji, czyli konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Zainteresowanych zapraszamy także do naszego tekstu z wrażeniami z pokazu oraz do wiadomości podsumowującej informacje z oficjalnej zapowiedzi z 13 lutego.