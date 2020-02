Popkultura

LM ,

Redakcja serwisu Get Surrey opublikowała w sieci nowe zdjęcia wprost z planu drugiego sezonu serialu Wiedźmin. Tym samym dowiedzieliśmy się, że ekipa zajechała do słynnego z hollywoodzkich produkcji Bourne Wood niedaleko Farnham. Las, który z pewnością kojarzycie z wielkiego ekranu (m.in. z Gladiatora i Harry'ego Pottera), posłużył za krajobraz kolejnej z bitew. Jednak na opublikowanych w sieci zdjęciach widzimy jedynie jej pokłosie, w postaci martwych koni i żołnierzy Nilfgaardu. W pierwszej chwili możemy wziąć to za pozostałości po bitwie z finału pierwszego sezonu, ale okazuje się, że to pamiątka starcia wojsk Emhyra ze Scoia’tael. Cóż, będzie się działo.



Drugi sezon serialu Wiedźmin zadebiutuje w 2021 roku. Pierwszy sezon możecie oglądać w całości od 20 grudnia minionego roku na serwerach platformy streamingowej Netflix. Przy okazji warto wspomnieć, że niedawno włodarze serwisu oficjalnie ogłosili rozpoczęcie zdjęć i potwierdzili nowych aktorów w obsadzie.



W oczekiwaniu na kolejny sezon Wiedźmina sprawdźcie nadchodzące nowinki w ofercie platformy.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl