News

LM ,

Fani wszelkiej maści produkcji opatrzonych łatką souls-like proszeni o uwagę. Już jutro o godzinie 9:00 czasu polskiego w sieci PlayStation Network rozpocznie się otwarta beta gry Nioh 2. Wersję demonstracyjną tytułu będziecie mogli ogrywać przez cały weekend, aż do godziny 9:00 w niedzielę 1 marca. Oczywiście, jeśli nie mieliście jak dotąd styczności z grami bazującymi na rozwiązaniach spopularyzowanych przez FromSoftware, to wciąż możecie spróbować swoich sił, ale musicie być gotowi na solidny łomot.



Co ważne, do zabawy niewymagana jest aktywna subskrypcja PlayStation Plus. Niestety postępów z żadnej z trzech udostępnionych misji nie przeniesiemy do premierowej wersji gry, ale możemy zachować wykreowanego na potrzeby bety bohatera. Całość pozwoli nam poznać wszystkie nowinki w marce i przekonać do ewentualnego zakupu. Rzućcie okiem na towarzyszący testom beta zwiastun.



Osobiście mam problem z Nioh, głównie przez to, że twórcy serwują nam bardzo rozbudowane i angażujące mechaniki rozgrywki, które łączą z niebrzydką, ale stosunkowo nieczytelną oprawą wizualną. Ta robiła na mnie wrażenie, ale tylko do czasu, gdy uruchomiłem na PlayStation 4 grę Dark Souls 3, która pokazała, jak można wykreować mroczny klimat z wykorzystaniem ciepłej palety barw. Ostatecznie i tak ostrzę katanę na jutrzejszą betę i szykuje się na maraton nieustannych śmierci bohatera.



Nioh 2 zadebiutuje 13 marca wyłącznie na PlayStation 4.

https://www.youtube.com/watch?v=8o7fqblXCDg

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl