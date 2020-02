PlatinumGames ogłosiło swoją oryginalną produkcję – Project G.G. na pierwszym zwiastunie!

News

Maria Wawrzyniak ,

PlatinumGames oficjalnie zapowiedziało swój nowy projekt, który jest prawdziwym przełomem dla zespołu – wreszcie otrzymamy bowiem produkcję, którą firma wyda całkowicie samodzielnie. Dotychczas studio pracowało wyłącznie na zlecenia dla innych koncernów. Poznajcie więc Project G.G., duchowego spadkobiercę Viewtiful Joe oraz The Wonderful 101. Jak głosi Hideki Kamiya, będzie to coś zupełnie innego w portfolio grupy, bowiem w przeciwieństwie do dotychczasowych gier, tytuł będzie w 100% tym, co przedstawia PlatinumGames. Tym razem zespół ma pełną kontrolę nad wszystkim – począwszy od oprawy graficznej i postaciach, a skończywszy na sposobie promowania projektu. I chociaż studio zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, nie kryje swojego podekscytowania. Zaznaczono jednak, że Project G.G. jest dopiero na początku długiej drogi. Tymczasem – zapraszamy Was do obejrzenia oficjalnego zwiastuna produkcji!

https://youtu.be/s6inZzkZmiI

