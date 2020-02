Ori and the Will of the Wisps trzy razy większe od Blind Forest

News

Po sukcesie Ori and the Blind Forest Moon Studios postanowiło w swoim kolejnym projekcie pójść na całość. Ori and the Will of the Wisps będzie znacznie większe od poprzedniczki.

Gracze, którzy planują zakup Ori and the Will of the Wisps (premiera gry na pecetach i Xboksie One wyznaczona jest na 11 marca) powinni przygotować się na znacznie większą porcję rozgrywki od tej, którą oferowało Ori and the Blind Forest. – Wiele osób ukończyło Blind Forest w około osiem godzin i uważało, że było to pozytywne doświadczenie – mówi na łamach brytyjskiej bulwarówki Daily Star starszy producent w Xbox Game Studios, Daniel Smith.

- Nasza społeczność przekazała nam jednak, że nie było zbyt wielu czynników, które motywowałyby do powrotu do gry gdy już raz się ją ukończyło. Ci ludzie chcieli więcej. Wzięliśmy to sobie do serca – ta gra jest trzy razy większa od Blind Forest pod względem rozmiaru, zasięgu i skali – zapewnia. Mapę świata w Ori and the Will of the Wisps nazywa z kolei “absolutnie ogromną”.

Nowa produkcja Moon Studios będzie bardziej rozbudowana nie tylko pod względem rozmiaru i liczby poziomów. – Mówię o zasięgu ze względu na to, jak głęboki jest tym razem rozwój postaci, poziom dopasowania. Teraz jest to znacznie bardziej podobne do Zeldy – utrzymuje Smith. Zaznacza również, że w Blind Forest drzewko umiejętności było liniowe, podczas gdy w Will of the Wisps będzie ono bardziej elastyczne.

Wgląd w rozgrywkę oferuje wypuszczony ostatnio gameplay, który prezentuje pierwsze 20 minut zabawy w Ori and the Will of the Wisps.

