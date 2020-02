Diablo IV z pełnym wsparciem dla kontrolerów, trybem lokalnej kooperacji i kanibalami

News

Maria Wawrzyniak ,

Dzisiaj na oficjalnej stronie firmy Blizzard pojawił się pierwszy kwartalny update dotyczący rozwoju gry Diablo IV. Twórcy potwierdzili, że zamierzają w taki właśnie sposób informować graczy o wszelkich nowościach oraz ważniejszych kwestiach, aby mieć pewność, że przygotowywany przez nich tytuł zadowoli wyczekujących go fanów i zostanie odebrany pozytywnie. Wpis koncentruje się przede wszystkim na rozwoju interfejsu, wsparcia dla kontrolerów na pecetach oraz kooperacji. Ponadto dowiedzieliśmy się również co nieco na temat przeciwników w grze, poznając zupełnie nową rodzinę – Kanibali. Znaczna część wpisu została stworzona przez główną projektantkę, Angelę Del Priore, która przede wszystkim potwierdza, że Diablo IV w wersji na komputery osobistej będzie wspierać kontrolery. Następnie twórczyni tłumaczy, w jaki sposób będzie działać interfejs – ten będzie bowiem odpowiadać na nasze decyzje, w zależności od tego, czy zdecydujemy się na kontroler, czy na klawiaturę oraz myszkę. Tak naprawdę otrzymamy więc dwa HUD-y, z czego pierwszy (pecetowy) umożliwi nam albo wrzucenie wszelkich ikon (np. zdrowie, mana) na środek ekranu, albo pozostawienie ich po lewej stronie, zaś drugi (konsolowy) zostanie ograniczony do lewej strony. Twórcy nie kryją się z faktem, iż tak naprawdę po raz pierwszy w historii rozwijają grę z serii Diablo równocześnie na PC i konsole – właśnie dlatego otrzymamy pełne wsparcie na kontrolerów oraz dostosowany interfejs. Poza tym będziemy mogli również liczyć na zabawę w trybie lokalnej kooperacji.

Później mowa o przeciwnikach, którzy zostali podzieleni na rodziny – każda takowa rodzina potworów będzie oznaczała więcej cech indywidualnych i znacznie bardziej widocznych różnic pomiędzy poszczególnymi jej członkami. Nową rodziną, którą twórcy zdecydowali się nam przedstawić we wpisie, są kanibale. Po zabiciu swojego przeciwnika zaczną konsumować jego ciało, aby wzmocnić się i jednocześnie bardziej podsycić swój krwiożerczy głód. W rodzinie kanibali znajdziemy cztery jednostki, z których każda będzie posiadać unikalne bronie oraz różne ataki. Znajdziemy między innymi dwójkę standardowych oponentów walczących w zwarciu – jeden z dwuręcznym mieczo-tasakiem, atakującego wolniej, aczkolwiek z ogromną siłą, oraz drugi z lekką halabardą mający możliwość wyprowadzania szybszych ciosów, doskakując do naszego bohatera, błyskawicznie skracając tym sposobem dystans. Na koniec zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji wspomnianej rodziny przeciwników.

https://youtu.be/NZl1p7ZYRuM