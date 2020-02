News

Firma Nacon ujawniła szczegóły najnowszego projektu w swoim portfolio wydawniczym. Tym okazuje się taktyczna gra z elementami rogue-like zatytułowana Rogue Lords. Tytuł jest wspólnym projektem studiów Cyanide i Leikir, który zmierza na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch z datą premiery wyznaczoną na jesień, co sugeruje tegoroczne Haloween. Wydawca bardzo lakonicznie zapowiedział rzeczoną produkcję, a przy tym nie skorzystał z okazji, by podzielić się z nami fragmentami rozgrywki, zwiastunem czy choćby garścią screenów. Co wiadomo?



W Rogue Lords przyjdzie na się wcielić w samego diabła. Władca piekieł przekonał się na własnej skórze, że dobro zawsze zwycięża i teraz za wszelką cenę chce to zmienić. W tym celu przywołuje do siebie zacną kompanię rozmaitych osobliwości – Hrabiego Draculę, Białą Damę, Krwawą Mary i Barona Samedi. Całość rozegra się w XVII-wiecznej Nowej Anglii, a naszym zadaniem będzie jak najsilniej dać się we znaki siłom dobra. Podczas zabawy będziemy przemierzać trójwymiarowe lokacje, walczyć z bohaterami w taktycznych starciach i unikać całkowitej porażki.



Jak na roguelike przystało, nawet pojedyncze potknięcie będzie skutkować końcem gry i powrotem do punktu wyjścia. Na szczęście obok indywidualnych umiejętności poszczególnych sługusów, będziemy mogli korzystać z diabelskich zdolności, by… oszukiwać. W pierwszej chwili na myśl przychodzą mi jedynie takie produkcje jak Darkest Dungeon i Iratus: Lord of the Dead, ale wszystko wyjaśni się, gdy wydawca uraczy nas pierwszymi materiałami promocyjnymi.



Jeśli lubicie gry w formule rogue-like, to koniecznie rzućcie okiem także na zapowiedziane niedawno Curse of the Dead Gods.

