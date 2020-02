Spór pomiędzy twórcami Star Citizen a firmą Crytek został oficjalnie zakończony

News

Spór trwał już ponad dwa lata – obie strony wreszcie doszły do porozumienia, jednak ostatecznie zdecydowano się nie upubliczniać żadnych szczegółów.

Mniej więcej w grudniu dwa lata temu przedstawiciele studia Crytek pozwali twórców Star Citizena, czyli zespół Cloud Imperium Games. Poszło między innymi o bezprawne o bezprawne usunięcie logo Cryteka oraz CryEngine z ekranów startowych wspomnianego symulatora, użycia wspomnianego silnika do stworzenia zupełnie innej produkcji, a także nielegalnego używania fragmentów kodu źródłowego oprogramowania. I chociaż Cloud Imperium Games opublikowało aż 27-stronicowe oświadczenie, negując wszelkie zarzuty i zaznaczając przede wszystkim, że deweloperzy już od jakiegoś czasu wcale nie korzystają z CryEngine, a z Lumberyarda, tak wciąż musiało toczyć ponad dwuletnią, dość kłopotliwą wojnę sądową. Wygląda jednak na to, że ta wojna właśnie dobiegła końca – jak donosi serwis Polygon, spór pomiędzy firmami zakończył się obustronnym porozumieniem. Na stronie internetowej Court Listener zajmującej się przechowywaniem wszelkich danych sądowych pojawiło się bowiem zawiadomienie o zawarciu ugody pomiędzy dwoma zespołami, w którym możemy przeczytać, że obie strony osiągnęły porozumienie w celu rozstrzygnięcia sprawy w całości i pracują nad udokumentowaniem warunków jej umowy. Oczywiście, nie znajdziemy tutaj żadnych informacji na temat szczegółów samego porozumienia. I pewnie nigdy nie zostaną one ujawnione.

