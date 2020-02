Wiedźmin 3: Dziki Gon na Steamie zarobił już ponad 50 milionów dolarów

News

Maria Wawrzyniak ,

Przedstawiciele firmy CD Projekt poinformowali na swoim profilu na Twitterze, że łączne przychody ze sprzedaży gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na platformie Steam przekroczyły już sumę 50 milionów dolarów, co daje około 198 milionów złotych. To z kolei oznacza, że – zgodnie ze zmianami regulaminowymi wprowadzonymi w grudniu 2018 roku – od teraz Valve będzie pobierać 20% prowizji od każdego sprzedanego na Steamie egzemplarza produkcji, a pozostałe 80% trafi bezpośrednio do rąk polskiego producenta. A jeśli mało Wam dobrych wiadomości, to przypominamy, że zaledwie kilka godzin temu informowaliśmy Was o sukcesie CD Projekt na warszawskiej giełdzie – spółce udało się bowiem osiągnąć kapitalizację o wysokości 31,52 miliarda złotych, dzięki czemu stała się drugą najwyżej notowaną spółką.

https://twitter.com/CDPROJEKTRED_IR/status/1230536019017129985?s=20

