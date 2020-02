News

Jeśli podobnie jak ja należycie do gron osób, którym najnowsza gra Hideo Kojimy – Death Stranding – przypadła do gustu, to pewnie zainteresuje Was ostatnia aktywność dewelopera. Ten na swoim oficjalnym Twitterze opublikował nowy zwiastun tytułu, który bezpośrednio nawiązuje do jednej ze scen, w nagrodzonym Oscarami filmie wojennym 1917. Co równie ważne, wpis opatrzono wskazówką sugerującą 2020 rok.



Oczywiście niewykluczone, że Kojima przypomina o zaplanowanej na ten roku premierze pecetowej wersji Death Stranding. Jednak chociaż starałem się dosyć uważnie chłonąć wojenny klimat w grze, to zaprezentowanych na zwiastunie fragmentów sobie nie przypominam. Nie da się ukryć, że sekwencje rozgrywane na frontach wojen były jednymi z najbardziej klimatycznych etapów rozgrywki, więc może Kojima Productions zdecyduje się je rozbudować w specjalnym dodatku.



Death Stranding zadebiutowało w listopadzie minionego roku na konsolach PlayStation 4, oferując bardzo nietypowe rozwiązania na fundamentach symulatora chodzenia. Nie wszystkim graczom i krytykom przypadło to do gustu, ale kolejni fani grania będą mogli wyrobić sobie własną opinię, gdy tytuł pojawi się na PC. Kto chętny na dodatek do Seath Stranding?

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1230367534840340480

