Assassin's Creed: Syndicate i Faeria od dziś za darmo w Epic Games Store

Maria Wawrzyniak

Od dzisiaj od godziny 17:00 możecie pobrać nowe produkcje w ramach cotygodniowych darmówek dostępnych w Epic Games Store. Kolejnymi darmowymi tytułami są Assassin's Creed: Syndicate oraz Faeria – obie gry będą dostępne do 27 lutego, również do godziny 17:00. Jeżeli więc dodacie je do swojej biblioteki do tego czasu, zostaną w niej na zawsze. Za tydzień z kolei będziemy mogli bezpłatnie odebrać grę InnerSpace.

Assassin’s Creed: Syndicate zadebiutowało 23 października 2015 roku na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, niecały miesiąc później pojawiając się również na komputerach osobistych. Jest to kolejna odsłona kultowej serii trzecioosobowych gier akcji z elementami skradanki oraz przygodówki. Akcja Syndicate toczy się w Londynie w epoce wiktoriańskiej – motywem przewodnim postanowiono uczynić rewolucję przemysłową oraz wszelkie związane z nią kwestie społeczne, jak chociażby wyzysk robotników. Po pewnym czasie sprawą postanawiają zająć się Asasyni, z których jeden – Jacob Frye, główny bohater – ma za zadanie wzniecić powstanie robotnicze przeciwko władzom, wypowiadając tym samym wielką wojnę Templariuszom. Pomaga mu w tym Eva, jego siostra bliźniaczka. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania naszej recenzji Assassin’s Creed: Syndicate.

Faeria to z kolei znacznie mniej popularna gra karciana z elementami strategii. Tutaj akcja została osadzona w fantastycznym świecie, który zamieszkuje wiele ras – zarówno ich historie, jak historię świata poznajemy w trakcie zabawy. Starcia toczą się na polach podzielonych heksagonami, które zapełniamy poprzez zagrywanie kart z naszej talii. Produkcja zadebiutowała 8 marca 2017 roku na platformie Steam oraz urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS (tutaj nieco później). Choć gra nie wybiła się pod względem popularności, tak została doceniona przez fanów gatunku i krytyków.

