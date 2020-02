News

Dodatkowe opcje personalizacji postaci, drobne oszustwa i szereg poprawek dla oprawy wizualnej – wszystko to w trybie offline gry Wolcen: Lords of Mayhem na Steam.

W minionym tygodniu po długiej odsiadce w growym czyśćcu na serwerach platformy Steam zadebiutowało Diablo-podobne Wolcen: Lords of Mayhem. Publika tłumnie ruszyła do ogrywania nowego hack’n’slasha i chociaż to dobra wiadomość, to nie obyło się bez problemów. Serwery gry nie działały przez kilka dni, więc zainteresowanym pozostawała do wyboru wyłącznie zabawa w trybie klasycznym, czytaj offline. Ostatecznie twórcy przezwyciężyli trudności i wszystko wróciło do normy, ale jeśli nie macie nic przeciwko zabawie z dala od czujnego oka serwerów, to znajdzie się dla Was kilka ciekawych propozycji.

Mowa oczywiście o modyfikacjach, które już zdążyły pojawić się w katalogu serwisu NexusMods. Społeczność nie próżnowała i dzięki temu mamy kilka godnych polecenia pozycji, ale mamy nadzieję, że za jakiś czas będzie wystarczająco dużo materiału na większą publikację. Po co warto sięgnąć? Większość projektów to drobne oszustwa oryginalnej mechaniki rozgrywki, ale mody pozwalają też korzystać z nowych opcji personalizacji bohaterów czy lekko podrasowanej oprawy wizualnej.



Fani rozbudowanych kreatorów postaci mogą sięgnąć po modyfikację Enhanced Character Options. Ta oferuje ponad setkę nowych fryzur, a do tego nowe opcje personalizacji oczu czy koloru skóry. Wszystko to wraz z interfejsem obsługującym rozszerzenia pod tym adresem. Tymczasem mod Dual Wield Two-Handed Weapons, jak sama nazwa wskazuje, pozwoli protagoniście dzierżyć w tym samym czasie dwie bronie, które oryginalnie wymagają dwuręcznego chwytu. Koniec z wybieraniem pomiędzy laską a wielkim toporem.



Fani postanowili także nieco poprawić oprawę wizualną. Modder znany jako ChaserJZX przygotował specjalną nakładkę Reshade, która pozwala nieco wyostrzyć wizualne fajerwerki, ale jednocześnie zachowuje grę czytelną i wierną oryginalnym koncepcjom artystów. Tymczasem modder Vanguard1776 postanowił powalczyć z oświetleniem, paletą barw i głębią efektów wizualnych, a efekty tego starcia, w postaci modyfikacji Wolcenshade FX – True HDR możecie podziwiać na załączonej poniżej galerii.



Wolcen: Lords of Mayhem dostępne jest wyłącznie na PC.

