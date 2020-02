News

Triumph Studios dowiozło na PC, PlayStation 4 i Xbox One największy pakiet zawartości w nowym Age of Wonders od rynkowego debiutu. Masa zmian i usprawnień.

Paradox Interactive opublikowało w sieci oficjalny zwiastun Tyrannosaurus Update, czyli ogromnej paczki nowej zawartości do wydanej w sierpniu minionego roku gry Age of Wonders: Planetfall. Ta pojawiła się już na serwerach tytułu w formie darmowej aktualizacji i zadebiutowała równocześnie na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Wraz z nią Triumph wprowadziło masę nowinek, od dawna wyczekiwanych przez fanów cyklu, a także postarało się o kilka ułatwień dla wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z marką.

Na obszernej liście zmian znajdziemy mi.in. takie nowinki, jak jeszcze wyższy poziom trudności, który gracze mogą sobie teraz swobodnie spersonalizować, ustawiając szereg współczynników. Jednocześnie fani intensywnych starć mogą korzystać z opcji blokującej tworzenie dalszych kolonii, co przełoży się na mniejszą skalę działań administracyjnych i pozwoli graczom skoncentrować się na walce zbrojnej. W Age of Wonders: Planetfall pojawiły się także nowe miejsca poszukiwań, które w środkowej fazie gry zagwarantują specjalne bonusy w sferze ekonomicznej i militarnej.



Obok tego możemy spodziewać się licznych poprawek w sztucznej inteligencji przeciwników, większej czytelności interfejsu i mapy rozgrywki, a także sporych usprawnień w koordynowaniu zbrojnych działań. Długo by wymieniać, bo paczka dotyka niemal każdej sfery rozgrywki i gruntownie ją rozbudowuje. Zainteresowanych dodatkowymi szczegółami zapraszamy pod ten adres, a tymczasem rzućcie okiem na załączony poniżej materiał wideo.



Age of Wonders: Planetfall dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=RNjrpnP7o2w

