Ekipa odpowiedzialna za rozwój projektu Enhanced Edition do wydanej w 2003 roku Silent Hill 2 pochwaliła się wydaniem kolejnego obszernego pakietu poprawek moda. Przypomnijmy, że całość celuje w możliwie jak najwierniejsze odwzorowanie na PC oryginalnego wydania z konsol PlayStation 2, przy jednoczesnym wyeliminowaniu jego największych bolączek. Wraz z najnowszą, opatrzoną numerem 4 aktualizacją ekipa jest coraz bliżej zamierzonego celu.



Jak dowiadujemy się z załączonego poniżej materiału wideo, twórcom moda udało się poprawić cieniowanie; efekty postprocesowe; zakres pola widzenia, tak by uniknąć doczytywanych w locie obiektów; oraz wprowadzić istotne poprawki dla wydajności aplikacji. Jednocześnie pojawiły się usprawnienia dla systemu oświetlenia, który w niektórych lokacjach dawał bardzo nierealistyczne efekty. Jednym słowem, jeśli jak dotąd nie mieliście okazji zmierzyć się z klasykiem horroru lub planujecie do niego powrócić, to nie ma dla Was lepszej alternatywy niż Silent Hill 2 Enhanced Edition.



Z załączonego poniżej materiału dowiadujemy się również, że modderzy zamierzają w dalszym ciągu rozwijać projekt, więc na najbliższym czasie możecie oczekiwać kolejnych poprawek. Być może skusicie się na powrót w buty Jamesa Sunderlanda, gdy Konami zdecyduje się ujawnić dalsze losy marki. Na razie jedynie z przecieków wiemy, że na rynek mogą trafić nawet dwie nowe gry Silent Hill.



Silent Hill 2 zadebiutowało w 2001 roku na konsolach PlayStation 2, a dwa lata później doczekało się również portu na PC.

https://www.youtube.com/watch?v=uJi0_kJbCoU&feature=emb_title

