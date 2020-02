Pierwszy zwiastun trzeciego sezonu serialu Castlevania

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

W zeszłym tygodniu informowaliśmy Was o ogłoszeniu trzeciego sezonu serialu animowanego Castlevania. Przedstawiciele firmy Netflix potwierdzili przy okazji, że wszystkie odcinki (których łącznie będzie dziesięć) zadebiutują na platformie streamingowej 5 marca bieżącego roku. Wczoraj natomiast na oficjalnym kanale koncernu na YouTubie pojawił się oficjalny zwiastun produkcji, który znajdziecie poniżej. Co ciekawe, z racji tego, iż każdy odcinek trzeciego sezonu będzie trwać pół godziny, sezon będzie najdłuższym do tej pory, bowiem pierwsza seria składała się z czterech epizodów, a druga z ośmiu. Za produkcję odpowiadają Adi Shankar oraz Powerhouse Animation Studios, scenariuszem zajął się z kolei Warren Elis.

https://youtu.be/cYNGDUIBUhE

Na ten moment o fabule trzeciego sezonu wiemy niewiele – mamy jedynie pewność, że będzie stanowić kontynuację wątków rozpoczętych w poprzednich odcinkach produkcji, a więc skupi się na łowcy wampirów Trevorze Belmoncie, który musi zmierzyć się z armią potworów – na samym jej czele stanął zaś hrabia Drakula. Castlevania jest równocześnie adaptacją gry Castlevania III: Dracula’s Curse. Zainteresowanych zapraszamy do naszych recenzji serialu: sezonu pierwszego oraz drugiego.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis