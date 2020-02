News

Dobra wiadomość dla fanów Cirilli. Dzięki najnowszej modyfikacji do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon możecie na dobre odesłać Geralta na ławkę rezerwowych i spędzić z młodą wiedźminką całą kampanię fabularną w grze studia CD Projekt RED. Co w tym nowego? Ano to, że w odróżnieniu od wcześniejszych tego typu modów, autor postanowił znacznie zrównoważyć umiejętności Ciri i przeskalować poziom oponentów, tak, by całe doświadczenie było w równym stopniu angażujące, a przy tym stanowiło niezłe wyzwanie.

Powiedźmy sobie szczerze – Ciri była za mocna w Wiedźminie. Sekwencje z jej udziałem były świetnym urozmaiceniem zabawy, ale samo teleportowanie się za plecy przeciwnika błyskawicznie kruszy wszelkie fundamenty rozgrywki. W modyfikacji ProCiri możecie odbijać strzały; korzystać z magicznej energii, która jednak będzie drenowana podczas defensywnych zagrań.

Cała zdolność bohaterki do przetrwania starć bazuje na systemie regeneracji punktów zdrowia, co czyni wszelkie nakładane przez przeciwników statusy szczególnie niebezpiecznymi. Jednocześnie szarże zużywają teraz nieco więcej magicznej energii, a w pakiecie otrzymujemy też przeprojektowany amulet.



Zainteresowanych modem ProCiri odsyłamy pod ten adres.

