W minionym tygodniu przybliżyliśmy Wam pogłoski o rychłym rozpoczęciu rzekomych prac platformy Netlix nad adaptacją marki Resident Evli. Wygląda na to, że było w nich co najmniej ziarno prawdy, gdyż wzmianka o serii Capcomu na krótko pojawiła się także na głównej stronie platformy streamingowej. Kontrolowany bądź nie, wyciek szybko opanowano, ale użytkownikom i tak udało się uwiecznić na screenach lakoniczny zarys fabuły.



Zgodnie z nim, akcja Residen Evil przeniesie nas do miasta Clearfield w stanie Maryland, które od dłuższego czasu jest strefą wpływów trzech gigantów - korporacji Umbrella, zamkniętego Greenwood Asylum oraz władz stolicy. „Dzisiaj, 26 lat po wykryciu wirusa T, tajemnice tej trójki ujrzą światło dzienne, gdy tylko sprawy wymkną się spod kontroli”. Na oficjalnej stronie Netfliksa nie podano, czy Resident Evil będzie filmem, czy serialem. Przywołane wcześniej plotki sugerują serial rozpisany na osiem epizodów.



Wygląda na to, że Netflix próbuje lekko podgrzać atmosferę wokół produkcji, ale nic nie jest pewne do czasu publikacji oficjalnej zapowiedzi. Tymczasem warto przypomnieć, że już 3 kwietnia na PC, PlayStation 4 i Xbox One trafi Resident Evil 3 Remake.

https://www.youtube.com/watch?v=HJWWu8h7xZU

