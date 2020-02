Humble Choice na luty z ciekawymi tytułami

News

Maria Wawrzyniak ,

Wczoraj wystartowała kolejna edycja Humble Choice. Wcześniej znane jako Humble Bundle, dziś jest to oferta, w ramach której nadal na początku każdego miesiąca firma ujawnia tytuły, z których można wybrać uzależnioną od zakupionego pakietu liczbę. Aktualnie opcje są trzy: Lite, Basic, Premium oraz Classic. Ta ostatnia przeznaczona została dla stałych klientów serwisu – korzystają z usługi w ten sam sposób, co wcześniej, w tej samej formule i również z tą samą ceną. Więcej informacji na temat zmiany struktury Humble Bundle znajdziecie pod tym adresem. Jeśli zaś chodzi o gry, które dostępne są do wyboru w lutym, listę znajdziecie poniżej.

Frostpunk + DLC: The Rifts

Pathfinder: Kingmaker (Explorer Edition)

Book of Demons

Cryofall

Eliza

The Hex

Okami HD

Night Call

Project Warlock

Shenzen I/O

Underhero

Warstone TD

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis