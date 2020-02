News

Nie tak dawno informowaliśmy Was o pierwszych pogłoskach związanych z nadchodzącą, pozostającą jeszcze bez oficjalnej zapowiedzi odsłoną serii Resident Evil. Według nich tytuł ma być wypadkową pomiędzy Resident Evil 4 a Resident Evil 7 i chociaż to wciąż nieoficjalne doniesienia, to twórcy niemieckiego kanału GAMEZ.de postanowili dorzucić do nich nieco od siebie. Ich zdaniem, nowa gra Capcomu faktycznie ma rozgrywać się we wschodniej Europie i zaoferować inspirowany średniowieczem setting. Podobnie jak poprzednie przecieki, tak i youtubrzey z Niemiec wskazują, że gra ukaże się za około 2 lata, ale nie pod tytułem Resident Evil 8.



Obok tego z pozyskanych przez nich informacji wynika, że podczas rozgrywki zagramy znanym z najnowszej odsłony cyklu Ethanem. Gra postawi jednak bardziej na akcje, którą tym razem zobaczymy w perspektywie pierwszoosobowej. Na dokładkę otrzymujemy też wioskę i znacznie mniejszy niż w Resident Evil 4 zamek. W nim za to wiedźmy; zombie rycerze w zbrojach, uzbrojone w miecze; oraz coś na kształt wilkołaków, ale niekoniecznie wyglądający jak Lykanie.



Oczywiście tak jak w przypadku poprzednich pogłosek, tak i tym razem zalecamy przyjęcie ich z dużą rezerwą. Do czasu premiery nadchodzącego Resident Evil 3 Remake raczej nie mamy co liczyć na oficjalne nowinki związane z przyszłością serii, a z drugiej strony inne plotki głoszą, że Capcom szykuje jakąś nową grę na konsole nowej generacji i zapowie ją w tym roku.



Resident Evil 3 Remake zadebiutuje 3 kwietnia na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=xYRyqgEBW-4&feature=emb_title

