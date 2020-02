News

LM ,

Na wczorajszym spotkaniu z inwestorami Activision-Blizzard nie mogło zabraknąć także wątku jednej z najgorzej przyjętych zapowiedzi gry w historii elektronicznej rozrywki – Diablo Immortal. Okazuje się, że mobilne Diablo zdaniem Blizzarda ma się nieźle, a przeprowadzone wewnątrz studia testy dają zachęcające rezultaty. Cały projekt zrobił spory krok naprzód, co mogliśmy zaobserwować podczas ubiegłorocznej edycji konwentu BlizzCon. Kolejnym krokiem ekipy jest oddanie gry na ręce szerszego grona zainteresowanych. Jeszcze w tym roku Blizzard przeprowadzi testy alfa Diablo Immortal – te zostaną ograniczone regionalnie i jak na razie, nie wiemy ani kiedy się odbędą, ani którzy gracze otrzymają możliwość wypróbowania mobilnego Diablo.



Przy okazji J. Allen Brack zapewnił inwestorów, że firma prowadzi kilka projektów skierowanych na rynek urządzeń mobilnych, a samo Diablo Immortal jest autentycznym i głębokim doświadczeniem dla fanów marki. Zapewne kolejne konkrety będą spływać do nas w nadchodzących miesiącach, a testów powinniśmy wyczekiwać w okolicach drugiego półrocza. Ostatecznie wydaje się, że Blizzard raczej nie spieszy się z dostarczeniem gry na rynek – albo zwyczajnie większość sił firmy skupia się na Diablo 4, którego firma coraz bardziej potrzebuje na wczoraj.



Diablo Immortal zmierza na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android.



Z istotnych informacji warto także wspomnieć, że jeszcze w marcu do zespołu Diablo dołączy weteran marki Gears of War i dotychczasowy szef studia The Coalition – Rob Fergusson.

https://www.youtube.com/watch?v=0CTe9NLDpBY

