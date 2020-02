Beyond Good and Evil 2 zadebiutuje najwcześniej w kwietniu 2021

News

Maria Wawrzyniak ,

Szef firmy Ubisoft – Yves Guillemont – poinformował podczas konferencji z inwestorami, że gra Beyond Good and Evil 2 na pewno nie pojawi się na rynku przed kwietniem 2021 roku.

Niedawno miały miejsce rozmowy z inwestorami Ubisoftu, podczas których podsumowano między innymi wyniki finansowe firmy za ostatni kwartał. To jednak nie wszystko, bowiem dowiedzieliśmy się także sporo o najbliższych planach wydawniczych koncernu – wśród informacji najbardziej wyróżniła się wzmianka o trzech dużych produkcjach, które Ubisoft ma zamiar wypuścić jeszcze w tym roku. Jeżeli jednak myśleliście, że wśród nich będzie wyczekiwane Beyond Good & Evil 2, to musimy Was zmartwić, bowiem sam Yves Guillemot, czyli szef Ubisoftu, zapewnił, że tytuł nie należy do grupy gier, które mają zostać wydane przez koncern w okresie od września 2020 do marca 2021 roku.

Przypomnijmy, że Beyond Good & Evil 2 to (bardzo) długo wyczekiwana kontynuacja przygodowej gry akcji z 2003 roku. Po raz kolejny mamy powrócić do dziwacznego i szalonego świata science fiction, by spotkać na swojej drodze zarówno ludzi, jak i ich hybrydy oraz różne zwierzęta. Dwójkę oficjalnie zapowiedziano podczas E3 w 2017 roku, gra zawitała również na kolejnej edycji imprezy, jednak na ten moment nie wiemy nic nowego. Pozostaje więc mieć nadzieję, że projekt rzeczywiście zostanie ukończony i będzie dokładnie tym, na co tak cierpliwie czekają najwięksi fani marki.

