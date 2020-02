Kingdom Come: Deliverance będzie za darmo na Epic Games Store!

News

Carcassone oraz Ticket to Ride (znane w Polsce jako Wsiąść do pociągu) to dwie szalenie popularne planszówki. Ich komputerowe adaptacje właśnie zostały udostępnione za darmo na Epic Games Store, gdzie będzie można je nieodpłatnie pobrać przez najbliższy tydzień. Pierwotny plan zakładał włączenie do akcji jeszcze jednego tytułu – Pandemica, ale Epic Games zdecydowało, że tę pozycję rozda użytkownikom swojego sklepu w późniejszym terminie.

Już za tydzień czeka nas natomiast prawdziwa gratka. Okazuje się bowiem, że kolejną darmową grą będzie Kingdom Come: Deliverance. Będąc jeszcze w produkcji w Warhorse Studios był to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów. Liczne problemy techniczne sprawiły, że nie spełnił on w całości pokładanych w nim nadziei, tym niemniej przez ostatnie dwa lata udało się załatać co większe luki.

Na Epic Games Store udostępniona zostanie Królewska Edycja Kingdom Come: Deliverance, która zawiera podstawową wersję gry i wszystkie DLC: Skarby przeszłości, Z popiołów, Miłosne przygody śmiałego pana Jana Ptaszka, Banda bękartów i Dola kobiety. Drugą darmową pozycją na przyszły tydzień będzie Aztez, hybryda gatunku beat 'em up i strategicznej gry turowej osadzona w świecie imperium Azteków.

