Gracze w Call of Duty: Modern Warfare hojnie wsparli Australię

Zgodnie z deklaracją sprzed kilku tygodni, Activision przekazało cały dochód ze sprzedaży DLC Outback Relief Pack do Call of Duty: Modern Warfare na rzecz Australii.

Australia w ostatnich tygodniach zmagała się z ogromnymi pożarami. Kataklizm strawił ponad 100 km2 terenu i miliony zwierząt, w tym przedstawicieli gatunków zagrożonych. Nie udało się też uniknąć ofiar śmiertelnych wśród ludzi. W usuwanie strat po bezlitosnym żywiole włączyło się wiele państw i firm, a wśród nich Activision. W połowie miesiąca wydawca zadeklarował przekazanie całego dochodu ze sprzedaży DLC Outback Relief Pack do Call of Duty: Modern Warfare na rzecz Antypodów.

Gracze stanęli na wysokości zadania, dzięki czemu do Australii trafi 1,6 miliona dolarów. – Użytkownicy Call of Duty z całego świata zjednoczyli się w obliczu tej okropnej tragedii. Jesteśmy zaszczyceni mogąc pomóc poprzez fundusze pozyskane ze sprzedaży Outback Relief Packa. Dziękujemy wszystkim za okazaną hojność i cieszymy się mogąc przekazać tę darowiznę na wspomniany cel – powiedział w oświadczeniu menedżer generalny Call of Duty, Byron Beede.

Wśród firm z branży gier, które włączyły się w pomoc dla Australii, są także Bungie i Ubisoft.

