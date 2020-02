Programiści uratowali 36 tysięcy gier flashowych, które oficjalnie przestaną działać z końcem tego roku

News

Maria Wawrzyniak ,

Pod koniec tego roku będziemy świadkami końca żywota Flasha – wtyczki, dzięki której przez ostatnie lata mogliśmy korzystać z licznych serwisów internetowych oraz gier przeglądarkowych. Twórcy przeglądarek zdecydowali bowiem zakończyć wspieranie wspomnianego rozwiązania, uznając je za przestarzałe z racji zakończenia jego rozwoju, a także obawiając się wszelkich luk czy problemów z bezpieczeństwem, których naturalnie chcą uniknąć. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że to oznacza także koniec dla wielu gier dostępnych w przeglądarkach – dokładnie tych, które nie zostały jeszcze przekonwertowane do HTML5 lub Unity. Na szczęście jest program Flashpoint, stworzony przez programistów z BlueMaxima, który pozwala ściągnąć i spokojnie pograć w ponad 36 tysięcy gier stworzony na podstawie technologii Flash.

https://youtu.be/qrU6RJbeKfo

Twórcy wykorzystali oprogramowanie typu open-source. Program możecie pobrać z oficjalnej strony firmy, gdzie macie do wyboru dwie opcje. W pierwszym przypadku ściągacie samego klienta, który pobiera dane gry w momencie, gdy rozpoczniemy zabawę. W przypadku drugim możecie pobrać całą bazę danych, tyle że tutaj musicie mieć na uwadze fakt, iż po rozpakowaniu wszystkie pliki zajmują aż 288 gigabajtów. Udostępniono również pełną listę gier do wglądu, którą znajdziecie pod tym adresem. Oczywiście, jeżeli jacyś producenci gier flashowych zwrócą się do autorów programu Flashpoint z prośbą o usunięcie danego tytułu w związku z łamaniem praw autorskich, gra zostanie usunięta. A jeśli nie znajdziecie na liście jakiegoś tytułu, który mieliście nadzieję sobie pobrać, możecie go zgłosić poprzez formularz znajdujący się na tej samej stronie, co wspomniana lista gier. Zanim jednak to zrobicie, warto spojrzeć tutaj – pod tym adresem znajdziecie podsumowanie produkcji, o które poprosili już inni gracze.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis