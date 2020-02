Daemon X Machina zmierza na pecety w lutym, znamy wymagania sprzętowe

News

Maria Wawrzyniak ,

We wrześniu ubiegłego roku odbyła się premiera gry Daemon X Machina, która pojawiła się wówczas wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Dzisiaj natomiast okazuje się, że już niedługo – a dokładnie 13 lutego – produkcja pojawi się także na komputerach osobistych. Jest to miła niespodzianka dla tych, którzy nie posiadają wspomnianego sprzętu, a chcieli zakupić grę. Co ciekawe, deweloperzy wcześniej ani razu nie wspominali o debiucie na jakiejkolwiek innej platformie. Tytuł został wyceniony na 214,99 złotych, jednak aktualnie można skorzystać z dwudziestu procent rabatu i zakupić go w przedsprzedaży za 171,99 złotych. Poznaliśmy również oficjalne wymagania sprzętowe, które znajdziecie poniżej. Zainteresowanych zapraszamy również do naszej recenzji gry Daemon X Machina, którą znajdziecie pod tym adresem.

Minimalne wymagania sprzętowe

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 8.1 lub 10 64-bitowy

Windows 8.1 lub 10 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i5-340 lub AMD FX-8300

Intel Core i5-340 lub AMD FX-8300 KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce GTX 660 lub Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 lub Radeon HD 7870 PAMIĘĆ RAM: 6 GB

6 GB MIEJSCE NA DYSKU: 13 GB

13 GB WERSJA DIRECTX: 11

Zalecane wymagania sprzętowe

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 8.1 lub 10 64-bitowy

Windows 8.1 lub 10 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 5 2600 KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce GTX 1060 lub Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 lub Radeon RX 580 PAMIĘĆ RAM: 8 GB

8 GB MIEJSCE NA DYSKU: 13 GB

13 GB WERSJA DIRECTX: 11

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis