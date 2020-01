Nagrody w Destiny 2 dla subskrybentów Twitch Prime

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeżeli posiadacze subskrypcję Twitch Prime i gracie w Destiny 2, mamy dla Was dobre wieści. Zanim jednak przejdziemy do konkretów przypomnijmy, że mowa o opcjonalnym abonamencie będącym częścią abonamentu Amazon Prime lub (w przypadku Polski przede wszystkim) Prime Video. Comiesięczna opłata w wysokości 5,99 euro, czyli około 20 złotych (przez pierwsze sześć miesięcy cena jest niższa, koło 13 złotych) i główną opcją abonamentu jest możliwość subskrybowania jednego kanału miesięcznie bez dodatkowych opłat. Ponadto możemy również liczyć na inne bonusy związane z czatem, korzystanie z unikalnych emotek i dodatkowych opcji kolorystyki. Osoby, które zajmują się stremowaniem i są jednocześnie użytkownikiem Twitch Prime mogą liczyć na dłuższe przechowywanie swoich wcześniejszych transmisji w archiwum. To oczywiście nie wszystko – firma Bungie ogłosiła współpracę z Twitchem, w ramach której gracze Destiny 2, po przypisaniu swojego konta Bungie.net do konta na Twitch każdego miesiąca (łącznie przez sześć) będą dostawać zestawy wyposażenia do gry. W każdym takim zestawie znajdziemy: egzotyczną broń, zdobienia broni z poprzednich sezonów, duchy, statki, sparrowy oraz emotki. Pierwszy zestaw możecie odebrać do 25 lutego – znajdziecie w nim Reżim SUROS, zdobienie Cios znienacka, egzotyczną obudowę Ducha mniejszego horyzontu oraz egzotyczny statek niezabezpieczone/PROTEST. Zainteresowanych zapraszamy pod ten adres.

