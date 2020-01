Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści od dzisiaj także na Nintendo Switch

News

Jeśli należycie do grona szczęśliwych posiadaczy najnowszej konsolki firmy Nintendo, a jak dotąd nie mieliście okazji ograć wydanej w 2018 roku gry Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści, to mamy dobrą wiadomość. Tytuł został udostępniony dzisiaj w sklepie Nintendo eShop (19,99$ – ok. 78 PLN), bez większych zapowiedzi, chociaż użytkownikom sieci udało się wypatrzyć port jeszcze w grudniu, na stronie koreańskiej agencji ratingowej. I chociaż CD Projekt RED nie wspomniał, by Gwint miał kiedykolwiek ukazać się na przenośnej konsoli firmy z Kioto, to przynajmniej będziecie mogli pobawić się przy jego samodzielnej, rozbudowanej o zaczerpnięte ze strategii i RPG-ów mechaniki kampanii fabularnej. Rzućcie okiem na załączony poniżej premierowy zwiastun portu.



Warto przy okazji wspomnieć, że wedle ujawnionych w grudniu planów studia, CD projekt RED nie zamierza produkować kolejnych odsłon Wojny Krwi. Całość okazała się zbyt niszowa dla śmiałych dążeń ekipy, a wszystkie moce przerobowe przesunięto na dopracowanie mającego zadebiutować we wrześniu Cyberpunk 2077.



Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści ukazało się w październiku 2018 roku na PC, a w grudniu także na PlayStation 4 i Xbox One.

