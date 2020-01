News

Maria Wawrzyniak ,

Od pewnego czasu znów zaczęły pojawiać się w internecie plotki na temat kolejnych odsłon legendarnego cyklu Silent Hill. Według nich firma Konami ma obecnie pracować nad dwiema niezapowiedzianymi produkcjami spod znanego szyldu. Dziennikarze serwisu PCGamesN postanowili poszukać odpowiedzi u oryginalnego źródła i poprosili o komentarz samego wydawcę, który ostatecznie postanowił odnieść się do pogłosek. Chociaż odpowiedź przedstawicieli Konami nie sugeruje niczego wprost, tak daje pewną nadzieję na to, że być może naprawdę dożyjemy kolejnej części Silent Hill.

W tej chwili nie możemy niczym się podzielić, jednak słuchamy opinii graczy i rozważamy sposoby na dostarczenie następnej produkcji.

Wygląda więc na to, że firma nie jest ani głucha, ani ślepa i jest świadoma tego, co dzieje się w społeczności fanów marki – ci od lat domagają się czegoś nowego, chcąc powrócić do strasznego miasteczka, które ostatnim razem mogli odwiedzić w 2012 roku, kiedy na rynku pojawiły się Silent Hill: Downpour oraz Silent Hill: Book of Memories. Teraz pozostaje jedynie czekać na rozwój sytuacji i jakiekolwiek szczegóły.

