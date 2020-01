Trzy nowe (i zdecydowanie warte uwagi) gry zmierzają do biblioteki Xbox Game Pass

News

Maria Wawrzyniak ,

Już niedługo do usługi zawitają A Plague Tale: Innocence, Children of Morta oraz GRIS.

Firma Microsoft poinformowała niedawno o promocji Xbox Game Pass dla nowych użytkowników, dzięki której do 13 lutego możecie zakupić jedno lub trzymiesięczną subskrypcję za jedynie 4 złote – zainteresowanych zapraszamy pod ten adres. To jednak nie wszystko, co pojawiło się w ogłoszeniu, bowiem niedługo do biblioteki użytkowników posiadających subskrypcję zawitają trzy nowe tytuły (jeden z nich jest już dostępny), które zdecydowanie warto ograć, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Pierwszym tytułem jest A Plague Tale: Innocence, czyli przygodówka z elementami skradanki, niezwykle ciepło przyjęta przez graczy. Drugim – oraz tym, w który możecie zagrać już teraz, jeśli posiadacie abonament – jest Children of Morta, gra akcji typu hack’n’slash utrzymana w stylu retro. Łączy w sobie elementy roguelike’owego RPG i narracyjnej przygodówki. A na koniec mamy GRIS, dwuwymiarową platformówkę, która zwyciężyła na tegorocznych The Game Awards w kategorii Najlepsza Gra Zaangażowana. Wyróżnia się przede wszystkim swoim stylem artystycznym.

