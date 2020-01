Hideo Kojima chciałby zająć się czymś zupełnie innym poza grami

News

Maria Wawrzyniak ,

O tym, że Hideo Kojima chciałby tworzyć filmy, wiemy już chyba wszyscy. Twórca, choć należy do jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w branży gier wideo, wielokrotnie wyraził chęć wyjścia poza nią i stworzenia zupełnie innego dzieła, niezwiązanego z grami. Poruszył ten temat również w trakcie niedawnej rozmowy z dziennikarzem magazynu Famitsu, który został przetłumaczony i podsumowany między innymi przez serwis DualShockers. Co ciekawe jednak, Kojima nie ograniczył się jedynie do tematu produkcji aktorskich. Wywiadu udzielał razem z Yojim Shinkawą, dość charakterystycznym artystą odpowiadającym za projekty wielu postaci w grach japońskiego twórcy. Mężczyźni przyznali, że z chęcią stworzyliby wspólnie mangę lub anime.

Kojima wypowiedział się również na temat tego, jak światy gier oraz kina zmieniają się i tym samym zaczynają się ze sobą mieszać – zauważył, że wielu współczesnych reżyserów implementuje w kinie rozwiązania wykorzystywane przy opowiadaniu historii w grach. Na koniec warto zaznaczyć, że w czasie wywiadu twórca przyznał, iż jego studio ma w zanadrzu kilka nowych projektów gier, nad którymi może pracować – jednym z nich ma być duża produkcja. Przy tym wszystkim jednak zespół chętnie zająłby się mniejszymi tytułami, które byłyby wydawane epizodycznie lub jedynie poprzez dystrybucję cyfrową.

