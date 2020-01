Pierwszy mod do Dragon Ball Z: Kakarot to ukłon w kierunku posiadaczy monitorów ultrapanoramicznych

Społeczność

Kilka dni temu Bandai Namco dowiozło na rynek najnowszą grę bazującą na popularnym anime Dragon Ball Z – Kakarot, czyli RPG akcji z Goku w roli głównej. Tytuł trafił w gusta zarówno graczy, jak i recenzentów, ale nie da się ukryć, że do pecetowych graczy powędrował bez jednej, coraz ważniejszej dzisiaj funkcji, którą na szczęście zdążyli już dostarczyć modderzy. Mowa tu oczywiście o wsparciu dla monitorów z ekranem o proporcjach 21:9, które na kilka dni po debiucie tytułu zapewnił użytkownik znany jako WT3WD. Poza wyeliminowaniem czarnych pasów otrzymaliśmy też poprawnie rozstawione ikony interfejsu, a także ulepszone pole widzenia, co na tę chwilę powinno zadowolić posiadaczy monitorów ultrapanoramicznych. Rzućcie okiem na załączone do wiadomości screeny, a zainteresowanych odsyłamy pod ten adres.



Dragon Ball Z: Kakarot zadebiutowało 17 stycznia na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Za wyprodukowanie gry odpowiada studio Cyberconnect2.

