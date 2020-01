Dziś debiutuje dodatek Frostpunk: Ostatnia Jesień. Zobacz trailer premierowy

News

Zimowa sceneria to element nierozłączny z Frostpunkiem – tak było do tej pory. Teraz nadchodzą jednak poważne zmiany. – Wszyscy kojarzą Frostpunka ze śniegiem i zimą, więc naszym celem była zmiana tonu gry i podarowanie naszym graczom czegoś nowego. Było to dla nas wyzwaniem, ale w wyniku tego powstał najbardziej złożony i pełen niuansów scenariusz w całym uniwersum Frostpunka” - mówi Kuba Stokalski, główny projektant gry i dodatku Ostatnia Jesień.

To właśnie to rozszerzenie wchodzi dziś na rynek. Jest to drugi (po dostępnych już Szczelinach) z trzech zaplanowanych add-onów. Trzeci, znany na razie jako Projekt TVADGYCGJR, zadebiutuje jeszcze w tym roku. A oto już nowości, które 11 bit studios oferuje w Ostatniej Jesieni:

Fabularny prequel osadzony w nowym, jeszcze nie pokrytym przez śnieg środowisku. Gracze podejmą próbą skonstruowania generatora i przygotowania społeczeństwa na nadchodzącą zimę

Nowy wariant trybu Nieskończoności - Budowniczowie - który redefiniuje wyzwanie stojące przed graczami i pozwala na testowanie nowych rozwiązań

Dwie nowe Księgi Praw, dzięki którym pokierujesz społeczeństwo ku nieznanym dotąd ścieżkom

Nowe zdarzenie i zagrożenia, z którymi musisz radzić sobie jako zarządca budowy, takie jak toksyczne, podziemne gazy oraz strajki pracowników

Inspiruj społeczeństwo w kreatywny sposób, zakładając związki zawodowe, lub wprost nim manipuluj

Nowe drzewko technologii, nowe wynalazki do odkrycia i zasoby do pozyskania

25 nowych budynków m.in. doki dla statków z zasobami, stacja telegraficzna, budynek unii

Nowa klasa społeczna - więźniowie, stanowiący tanią i posłuszną siłę roboczą

Oraz szereg nowych mechanik i ulepszeń rozgrywki

11 bit studios udostępniło również trailer premierowy Ostatniej Jesieni. Oto on. Tu znajdziecie natomiast naszą recenzję dodatku.

https://www.youtube.com/watch?v=FV2BERgBCKs&feature=emb_logo

