Plotka: Ready At Dawn pracuje nad kontynuacją gry The Order: 1886 na konsole nowej generacji

Niewiele ponad rok temu deweloperzy ze studia Ready At Dawn ogłosili, że pracują nad nowym wysokobudżetowym projektem dedykowanym konsolom. Przy okazji tych doniesień nie doprecyzowano ani szczegółów produkcji, ani też nie wspomniano o jakich urządzeniach mowa, ale najnowsza plotka na forum NeoGAF może rzucić nieco więcej światła na przywołane doniesienia. Jeden z forumowiczów zarzeka się, iż miał okazję zobaczyć fragment rozgrywki z najnowszej gry studia Ready At Dawn, którego setting i protagonista wskazują na bezpośrednią kontynuację wydanej w 2015 roku gry The Order: 1886, opracowaną z myślą o PlayStation 5 i Xbox Series X. Oczywiście nie możemy w żaden sposób potwierdzić tych doniesień, więc należy do nich podchodzić z odpowiednią rezerwą, ale być może ekipa spróbuje raz jeszcze przekonać graczy do swojego steampunkowego świata.



The Order: 1886 ukazało się niemal 5 lat temu wyłącznie na konsolach PlayStation 4. Obiecująca produkcja nie spełniła wszystkich pokładanych w niej oczekiwań i z potencjalnego hitu zmieniła się w ekskluzywnego średniaka, którego atuty przyćmiła przesadna liniowość i niedopracowane mechaniki rozgrywki. Jednak Ready At Dawn stworzyło świat, który dało się kupić, więc być może spróbuje powalczyć o uwagę graczy także na konsolach nowej generacji, przy okazji unikając błędów pogrążających pierwowzór.

https://www.youtube.com/watch?v=T7Wf_DqDrZQ

