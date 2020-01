W Apex Legends do jutra możemy zagrać w trybie trzecioosobowym

News

Maria Wawrzyniak ,

Do jutra, czyli 20 stycznia możecie przetestować Apex Legends w trybie trzecioosobowym w ramach specjalnego wydarzenia Szałowy Dancing.

Jakiś czas temu pisaliśmy o rozpoczęciu nowego wydarzenia Szałowy Dancing w grze Apex Legends. Począwszy od 14 stycznia co dwa dni gracze mogą brać udział w innym, ograniczonym czasowo trybie – zarówno znanym, jak i zupełnie nowym. Aktualnie, aż do jutra (20 stycznia) macie możliwość zagrania w trybie trzecioosobowym. Wielu graczy zdążyło podzielić się już swoją opinią na temat tymczasowej zmiany i spora część społeczności przyjęła ją naprawdę ciepło. Możemy wreszcie popatrzeć na to, jak prezentują się modele naszych bohaterów ze wszelkimi kosmetycznymi urozmaiceniami. Jeśli więc chcecie przetestować tryb, musicie się pośpieszyć.

https://twitter.com/PlayApex/status/1218593982667604041?s=20

Przypomnijmy, że poza nowymi trybami podczas wydarzenia Szałowy Dancing, udostępniane są nowe wyzwania, których wykonanie zapewni specjalne punkty. Za te ostatnie z kolei będzie można zakupić prestiżowe nagrody. W sklepie do zakupów bezpośrednich pojawią się unikalne przedmioty kosmetyczne w stylu art deco oraz mnóstwo innych nowości, stale dodawanych do puli łupów. Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie pod tym adresem. Poniżej zamieszczamy grafikę, gdzie rozpisano tryby oraz daty.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis