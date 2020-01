"Najlepsza platformówka 2019 roku" za darmo na Epic Games Store!

News

pepsi ,

Platformowa gra przygodowa Horace to kolejny tytuł udostępniony za darmo na Epic Games Store. Wydana w lipcu 2019 roku gra spotkała się z ciepłym przyjęciem krytyków, czego efektem jest średnia 81/100 w serwisie Metacritic (na podstawie ledwie dziewięciu recenzji). Niezależna produkcja duetu Paul Helman – Sean Scapelhorn z pikselową grafiką oferuje około 15 godzin zabawy. Przez portal Cub3d została ochrzczona mianem najlepszej przygodówki 2019 roku.

Niezwykła opowieść o wielkiej przygodzie małego robocika, której nie możesz przegapić! Horace to wielka platformowa przygoda, która przekracza granice swojego gatunku dzięki głębokiej opowieści o małym robocie uczącym się o życiu, wszechświecie i Douglasie Adamsie. Stworzona przez miłośników gier dla miłośników gier!

Horace dostępne jest za darmo na Epic Games Store do czwartku (23.01) do godz. 17.00. O tej godzinie zostanie zastąpione przez kolejny prezent, The Bridge. Przypomnijmy, że Epic Games rozdawnictwo w swoim sklepie będzie kontynuował przez cały 2020 rok.