Cyberpunk 2077 – tryb sieciowy z niewielką szansą na debiut w 2021 roku

News

LM ,

Jeśli obsuwa, to już na wszystkich frontach. W uzupełnieniu dla nowinek związanych z opóźnioną datą premiery gry Cyberpunk 2077 na PC, PlayStation 4 i Xbox One, studio CD Projekt RED ogłosiło, że zmiany w planach wydawniczych obejmują także przygotowany z myślą o niej tryb sieciowy. W komunikacie do inwestorów członek zarządu grupy CD Projekt, Michał Nowakowski, oznajmił, że przygotowanie modułu sieciowego gry Cyberpunk 2077 do premiery w 2021 roku jest mało prawdopodobne. Obok tego dowiedzieliśmy się jeszcze równie istotnej rzeczy – singlowy Cyberpunk 2077 i moduł wieloosobowy gry postrzegane są przez twórców jako dwa odrębne projekty AAA i to multiplayer Cyberpunka był wspominanym we wcześniejszych komunikatach mniejszym projektem planowanym na 2021 rok.



Tym samym, jeśli spodziewaliście się, że niedługo po premierze Cyberpunka 2077 otrzymacie zupełnie inną, mniejszą, ale wciąż wysokobudżetową grę RPG, to lepiej przeproście się z trybem sieciowym. Nie wiadomo, czy obecna retoryka podyktowana jest niespodziewaną obsuwą, czy problemami wewnątrz któregoś z projektów, ale tak rysuje się najbliższa przyszłość RED-ów. Oczywiście Cyberpunk 2077 otrzyma oczekiwane przez fanów popremierowe DLC wzorem Wiedźmina, a niewykluczone, że także kilka dużych rozszerzeń. Jednym słowem – nadrabiajcie zaległości i wypatrujcie najnowszych premier, bo wygląda na to, że spędzimy w Night City sporo czasu.



Zgodnie z wczorajszym komunikatem Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.