Trzy nowe produkcje w Xbox Game Pass w styczniu

News

Maria Wawrzyniak ,

Poznaliśmy produkcje, które w tym miesiącu pojawią się w bibliotece Xbox Game Pass na konsolach oraz komputerach osobistych. Na oficjalnym profilu usługi na Twitterze został opublikowany wpis i znajdziecie go pod tym adresem. Jeśli chodzi o produkcje, 9 stycznia będziemy mogli zagrać we Frostpunk: Console Edition oraz Sword Art Online: Fatal Bullet. Największa atrakcja zadebiutuje w usłudze nieco później, bo 16 stycznia i będzie to Tekken 7. Pecetowcy również dostaną wspomnianego Frostpunka, a także FTL: Faster Than Light.