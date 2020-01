The Lord of the Rings: Gollum również na pecetach, pierwsze konkrety na temat wyglądu głównego bohatera

News

Maria Wawrzyniak ,

Twórcy ze studia Daedalic Entertainment podzielili się kolejnymi informacjami na temat swojej najnowszej produkcji The Lord of the Rings: Gollum.

Kilka dni temu pisaliśmy o grze The Lord of the Rings: Gollum, kiedy to przywołaliśmy wywiad z deweloperami z Daedelic Entertainment, z którego dowiedzieliśmy się, że produkcja trafi w 2021 roku na komputery osobiste oraz konsole nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X. Oprócz tego twórcy zdradzili, że zamierzają postawić na skradanie oraz podejmowanie decyzji, które będą miały wpływ na osobowość głównego bohatera. Dzisiaj mamy dla Was nieco więcej informacji, również z tego wywiadu – wiemy, że wygląd Golluma będzie odbiegać od tego, który znamy z filmowych trylogii Władca Pierścieni oraz Hobbita. W dużym skrócie: J.R.R. Tolkien nie odniósł się w swoich dziełach do rozmiarów Golluma, przez co pierwsze ilustracje przedstawiają potwora jako giganta. To jednak nie oznacza, że w grze będziemy kontrolować olbrzymie monstrum – starszy producent Kai Fiebig zapewnił, że ostatnie, czego pragnie ekipa to rozczarować osoby, które widziały Golluma jedynie w filmach. Z drugiej strony dostaliśmy zapewnienie, że bohater nie wygląda jak Andy Serkis. Jak więc będzie naprawdę? Cóż, twórcy tego nie zdradzili. Powiedzieli jednak co nieco na temat osobowości potwora, który cierpi na rozdwojenie jaźni – teoretycznie możemy więc otrzymać postać, którą bardzo szybko polubimy, ale równie dobrze możemy się jej bać.

I tutaj zaczyna się robić ciekawie, bowiem to, która strona Golluma ostatecznie przejmie nad nim większą kontrolę ma zależeć od decyzji podejmowanych przez nas w każdym poszczególnym etapie historii. Autorzy przyznali również, że mają w planach wykorzystanie rozdwojenia jaźni Golluma do tego, aby od czasu do czasu udzielał nam wskazówek na temat sytuacji, w jakich będziemy się znajdować, skoro i tak przez cały czas mówi sam do siebie. Co o tym sądzicie?

