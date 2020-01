Tencent zainwestował w PlatinumGames. Studio nie sprzedało jednak swojej wolności

News

Seria Bayonetta, Nier: Automata, Metal Gear Rising: Revengeance – dzięki tym tytułom PlatinumGames zdobyło status jednego z najbardziej utalentowanych zespołów w branży. Studio nie uniknęło też w ostatnich latach wpadek (The Legend of Korra, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan), ale ogólny wizerunek jest jak najbardziej pozytywny. Nic więc dziwnego, że wśród fanów ekipy pojawił się niepokój, gdy sieć obiegła informacja o inwestycji chińskiego giganta, Tencent, w firmę z siedzibą w Osace.

Sprawę wyjaśnił jednak prezes i dyrektor wykonawczy PlatinumGames, Kenichi Sato. – To partnerstwo nie ma żadnego efektu na niezależności naszej spółki. Będziemy kontynuować nasze działania w obecnych strukturach naszej firmy – zapewnił. – Mamy nadzieję, że użyjemy tego kapitału, by wzmocnić nasze fundamenty biznesowe i rozwijać się z producenta gier w kierunku firmy, która sama jest w stanie wydawać swoje produkcje – dodał.

Przypomnijmy, że PlatinumGames na najbliższy okres planuje kilka interesujących zapowiedzi.

